Politsei otsib endiselt 35-aastast Üllet

Naise otsingutega tegelev Viljandimaa piirkonnapolitseinik Taivo Västrik rääkis, et kahe päeva jooksul on korduvalt üle kontrollitud naise kodutalu piirkond ning laiemalt kogu Veisjärve küla. Västriku sõnutsi on teada, et Ülle väljus bussist Karuli peatuses ning hakkas väidetavasti kodu poole kõndima. Koju ta aga seni jõudnud pole.