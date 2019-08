«Maardu on kogu hooaja vältel näidanud, et ta on sisuga ja tugev sats, keda tihti alahinnatakse. Täna oldi samuti kui eelmisel nädalal saarlaste vastu väljas absoluutselt parima algrivistusega. Kõik tabeli alumise otsa satsid tahavad võita ja kindlustada liigasse püsimajäämise ilma üleminekumängudeta, nii ka Maardu. Ühtlasi näidati, et ei olda sugugi nõrgem kui ükskõik milline teine tabeli alumisest nelikust, meie kaasa arvatud,» rääkis Tuleviku peatreener Sander Post.