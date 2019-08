Kolmapäeval anti teada, et 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn on Tartu. Viimases voorus konkureeris ta Narvaga. Et tagada Tartu edu, tegid koostööd paljud Lõuna-Eesti omavalitsused, nende hulgas Viljandi. Linnapea Madis Timpson nentis, et Viljandil oli väga tähtis roll, et Tartu selle tiitli saaks.