Põhja-Sakala volikogu enamus plaanib avaldada vallavanemale umbusaldust

Nagu Kalmus selgitas, on kavas kokku kutsuda volikogu erakorraline istung, kus volikogu liikmed saavad vallavanema umbusaldamise küsimuses oma hääle anda. Tema andmeil on Aavasalu tagandamise poolt praegu 13 inimest, aga see neid võib veel lisaks tulla. Põhja-Sakala volikogus on 21 liiget.