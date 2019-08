Maal elamise päeval saab näha elu väljaspool linna

Eesti külaliikumise Kodukant edastatud pressiteates on kirjas, et esimest korda peetava "Maal elamise päevaga" on liitunud 35 omavalitsust, mille koolid ja lasteaiad, tervisekeskused, külamajad, kultuurikeskused ja teised teenusepakkujad sel päeval uksed avavad. Praeguseks on Viljandimaalt ettevõtmisega kaasa läinud Tarvastu piirkonda Viljandi vallast ja Sürgavere küla Põhja-Sakala vallast.

Päeva peakorraldaja, Eesti külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk ütles, et vahel näib, et inimesed kardavad maale elama asudes ilma jääda kvaliteetsetest teenustest. "Nüüd on hea võimalus asjad kohapeal üle vaadata ja vallavanemalt endalt infot küsida,“ lausus ta.

Habakukk lisas, et hiljutisel Eesti külade maapäeval oli palju juttu kogukondade ja omavalitsuse koostöö vajalikkusest elukeskkonna kujundamisel. "See on päris suur asi, mille külad ja vallad üheskoos ette võtavad. Maal elamise päeva kaudu kutsutakse oma kodukohta uudistama inimesi, kes tulevikus ehk päriseks maale elama tulevad."

"Maal elamise päevale" pole oodatud ainult kauged külalised. Ka oma ja naabervalla rahvas saab uudistada ja otsida oma lapsele sobivaimat kooli või lasteaeda, iseendale uusi eneseteostuse võimalusi või paremat teadmist koduvallas pakutavatest teenustest.

Minister Jaak Aab ütles, et "Maal elamise päev" annab omavalitsustele võimaluse tutvustada küllatulnutele kohalikku eluolu, piirkonna atraktiivsust ja potentsiaalseid töö- ja elukohti. "Öeldakse, et oma silm on kuningas – seega saavad inimesed sel päeval isiklikult vaadata, kuidas elu just selles konkreetses maakohas toimib, ning mängida mõttega, kuivõrd sobiks neile endalegi seal elada. Loodan, et kohapeal kuuldu ja nähtu julgustavad inimesi, kes on mõlgutanud mõtet maakohta kolida, seda päriselt tegema."

Järjest täienevalt külastuskaardilt leiab ka mitmed maal tegutsevad ettevõtted, kes otsivad oma meeskonda uusi inimesi. Praegu saab "Maal elamise päeva" kodulehel lugeda inimeste maale elama tulemise lugusid ja vaadata, missugused omavalitsused "Maal elamise päeval" osalevad. Spetsiaalselt ootavad külalisi kõik 15 küla, kes kandideerisid tänavu suvel aasta küla tiitlile.