Viimati mõõdeti basseinis 24 soojakraadi ning kesksuvel oli vesi seikluspargi omaniku Kalle Küti sõnutsi vahel soojemgi. Et filtrid ajavad basseinis vett pidevalt ringi, on temperatuur kõikjal ühtlane. Basseini lähedal on vast renoveeritud mahukas mullivann ja tünnisaun.

Oli hädavajadus

35 meetri pikkune ja 12,2 meetri laiune bassein tuli rajada hädavajadusest. Ehkki Võrtsjärv on sealsamas, ei saanud lapsi sinna ujuma lubada. «Terve Võrtsjärve läänekallas on selline, et kui me lapsed sinna saadame, siis mitte ujuma, vaid mudaravile ning see ei ole mõistlik,» selgitas Kütt.