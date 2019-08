Eesti võrkpalli rahvuskoondis pidi favoriidile alla vanduma

Kahel viimasel EM-il hõbeda teeninud ning nii viimasel MM-il kui olümpiamängudel neljanda koha saanud Holland pole sel finaalturniiril vastastele loovutanud geimigi ja on C-alagrupis liidrikohal. Ka Eesti vastu näidati tipptasemel võrkpalli. Peatreener Andrei Ojamets saatis väljakule algkoosseisu: Julija Mõnnakmäe, Kertu Laak, Nette Peit, Anu Ennok, Eliise Hollas, Liis Kullerkann ja libero Kristi Nõlvak.

“Esimene geim oli mängu moodi, aga pärast ei suutnud me lainel püsida, kui Holland pani natuke juurde, eeskätt servi vastuvõtul. Kui numbreid vaadata, siis vastuvõtul polnudki nii suurt allajäämist. Aga selge ülekaal on rünnaku võimsuses, tõste kiiruses, bloki korrektsuses ja kõrguses. Ja oma pikkusest hoolimata on nad väga liikuvad ja mängivad väga hästi kaitses. Selles mängus oli palju, mida õppida. Iga meie ebatäpsus ja ebakorrektsus karistati ära," rääkis peatreener Andrei Ojamets alaliidu vahendusel.