Stipendiaadid kirjutasid oma nime linna auraamatusse

Stipendiumi määramisel arvestati nii õpitulemust, iseloomustust kui ka õpilase enda kirjutatut. Tiivi Tiido ütles, et linna nimeliste stipendiumide määramisel pole seesugust kriteeriumi, et kui keegi on kord juba saanud, siis rohkem talle ei anta. Kandideerida võib ikka ning võib ka olla, et stipendium määratakse mitmel aastal.

Viljandi linnapea Madis Timpson andis kätte üheksa kõrghariduse aastastipendiumi ja ühe kutseõppe aastastipendiumi.

Linnapea tunnustas noori ja ütles, et nood võivad enda üle uhked olla. "Eneseusk on tähtis ja kui ise endasse ei usu, ei tee seda keegi. Eneseusk viib edasi," lausus ta.

Samuti soovitas linnapea noortel, kui vähegi võimalik, leida võimalus silmaringi laiendamiseks mõneks ajaks välismaale õppima minna. Tema sõnul on Viljandil siit kasvanud tublide üliõpilaste üle äärmiselt hea meel.

«Väikeses riigis ja väikeses linnas, nagu Eesti ja Viljandi seda on, peab alati püüdma parimat. Teie just seda teetegi. Eriti hea meel on mul selle üle, et teie seas on nii paljude elualade esindajaid. See näitab ka Viljandist kaasa antava hariduse mitmekesisust ja kõrget taset,» ütles linnapea stipendiaatidega kõneldes.

Stipendiumi vastu võtnud Kevin Mattis Klasman õpib juba praegu nii Tartu Elleri koolis kui ka Soome Sibeliuse akadeemia noorteakadeemias. Tema taotles stipendiumi teist aastat. Eelmisel aastal jäi see tal saamata ning ta lootis, et on sel aastal edukam. Klarneti erialal õppiv noormees ütles, et stipendium on talle suureks toeks, sest õppemaks Sibeliuse akadeemias on üsna suur.

Maaülikooli neljanda kursuse veterinaarmeditsiini tudeng Allotar Kadak ütles, et talle tuli stipendiumi määramine rõõmsa üllatusena. Teda oli kandideerima õhutanud samuti veterinaariat õppiv sõbranna, kes on varem Viljandi linnavalitsuselt stipendiumi saanud. Suvel Männimäe loomakliinikus töötanud tudengi sõnul aitab stipendium tal veterinaariakonverentsile minna ning osta erialast kirjandust ja töövahendeid.