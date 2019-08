Kahe lapsega randa tulnud mees kostitas valvureid sõimu ja roppustega

Viljandi järve hüppetorn suletakse kell 20 ja sel ajal, kui poisid torni ronisid, oli trepi ette tõmmatud sulgemist tähistav kett, kirjeldas toimunut rannas valvava turvafirma G4S Eesti kommunikatsioonijuht Reimo Raja. Rannavalvurid läksid mehele viisakalt ja rahulikult selgitama, et hüppetorn on selleks päevaks juba suletud ja sealt vette hüpata enam ei tohi. Selle peale kostitas mees rannavalvureid laste kuuldes räige sõimu, roppuste ja solvangutega ning halbu sõnu jätkus tal ka Viljandi linna kohta.

Rannavalvurid tuletavad meelde, et augustiõhtud on juba pimedad ning hämaras ja pimedas on tornist vettehüpped ohtlikud, sest õnnetuse juhtudes on kannatanut veest raske leida.