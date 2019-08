Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin ütles, et oksjoneid rohkem ei korraldata ning ülejäänud kinnistud on müügil kahes kinnisvarabüroos.

«Kui keegi tahab etteantud hinnaga ära osta, siis on see võimalik,» nentis ta. «Mitu oksjonit olnud on, see polegi väga tähtis. Esimesena läksid pakkumisele kümme kõige magusamat kinnistut ja neist kolm on seni müümata. Lisaks tuli kevadsuvel müügile veel kuus kinnistut.»