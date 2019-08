Park Hotelli seinal on turvakaamera, mille vaatevälja jääb kõnealune aed.

Sotsiaalmeedias on üsna tavalised postitused, milles kutsutakse üles mõnd pahategijat ära tundma. Kuigi turvakaameraga jäädvustatud materjali avaldamine tundub kurikaela taba­miseks kõige tõhusam variant, võib juhtuda, et hoopis kannataja saab karistada, sest andmekaitse seadus sätestab, et teisest inimesest pildi või video avaldamiseks peab alati olema tema luba.