Käsitööõlle jaemüügiga tegelev Karmo Tüür on öelnud, et käsitööõllede buum on möödas. Mulgi pruulikojas toimetav Lauri Vaiksaar leiab, et seda on raske hinnata, sest paari aasta jooksul on joogimaailm üleüldse palju arenenud.