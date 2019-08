Kristel Raba on tegus treener ja peab Viljandi Tuleviku jalgpalliklubi juures füsioterapeudiametit. Kuigi kõik tema argipäevad on spordiga täidetud, ei saa ta ka nädalavahetusel ilma füüsilise tegevuseta. Oma lemmikalaks on ta vastupidi igasugusele loogikale valinud tsikliga kihutamise.