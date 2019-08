Maailma filmiajaloos on haruharva juhtunud, et võrdsel ja märkimisväärselt kõrgel tasemel on nii film, sellele loodud muusika kui ka filmi aluseks olev raamat. «Kellavärgiga apelsin» või «Blade Runner» on suurepärased näited, kuigi mõlema puhul on romaanitruudus olnud pigem teisejärguline. Huvitav on seegi, et mõlemad nimetatud vaatavad ühiskonda, mis tegutseb ja toimib teises ajas või reaalsuses kui siin ja praegu.