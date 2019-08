Maapiirkondade eluvõimekus teadmistepõhises maailmas

MAAPIIRKONDADE defineerimist, olemust, taaselustamist ja konkurentsivõime parandamist on nii teadlased kui poliitikakujundajad vaadelnud peaaegu kõikjal maailmas väga pika aja jooksul. Kui 50 aastat tagasi oli lääneriikides põhisuunaks põllumajanduse kui maapiirkondade peamise tegevusala konkurentsivõime parandamine või elanike hoidmine hõredamalt asustatud põllumajanduspiirkondades, siis nüüd on tähelepanu fookus tootmisjärgsele ühiskonnale iseloomulikult suunatud mittepõllumajanduslikele tegevusaladele või hoopis maapiirkondadele kui elukeskkonnale, mis enamiku elu kujundavate tegurite poolest ei peaks üldistes joontes erinema linnakeskkonnast. Ning kõige selle käigus on leitud ja kasutusele võetud meetmeid, mis aitavad elu maal hoida või näivad maapiirkondade tugevusena. Muu hulgas on majanduse ja ettevõtluse võimaluste kõrval tähelepanu keskmesse tõusnud piirkondlikke tugevusi rõhutavad teemad, nagu maapiirkondade idüll ning mitu elukeskkonna ja arhitektuuri valdkonda.

SAJANDEID KESTNUD tegevused ja traditsioonid on üha kiirenevas tempos vahetumas või muutumas ning oleme astunud maapiirkondade mõistes täiesti erinevasse (nimetatud ka «post-rural») ühiskonda, kus majandusmudelid on inertsist paraku endiselt orienteeritud pikaajaliselt kehtinud väärtustele. Seetõttu on valitsused otsinud täiesti uutel kontseptsioonidel põhinevaid lahendusi maaelu traditsiooniliste tegevusalade asendamiseks, püüdes seeläbi säilitada asustusmustrit, traditsioone ja ajaloo jooksul kujunenud taristut. Hoolimata sellest, et üha enam raha suunatakse regionaalpoliitika elluviimisse ja maaelu säilitamisse, ei saa kõiki lähenemisi pidada kaugeltki tulemuslikuks. Kostavad isegi arvamused, et ruumilisi protsesse vabas ühiskonnas ei saa pöörata. Poliitilisest vaatepunktist näitavad erinevad hinnangud selgelt, et üks Euroopa Liidu nurgakive, põllumajanduse ulatuslik subsideerimine aitab maaelu arengule kaasa väga vähesel määral. Seega, kui arenenud riikide maapiirkondadel ja eriti kaugematel maapiirkondadel peaks olema tulevikku, ei tähenda see üksnes põllumajandust.

ROOTSI JA HIINA teadlaste koostöös äsja avaldatud uurimuses «Miks mõned maapiirkonnad langevad ja teised mitte» on vaadeldud maapiirkondade muutumise mehhanisme kogu maailmas ning püütud leida vastuseid küsimusele, miks teatud maapiirkonnad taandarenevad, samas kui teised leiavad ellujäämis- ja isegi arenguvõimalusi. Uurimuses on toetutud kahele eeldusele. Neist esimeses väidetakse, et praegune maaelu areng teadmistepõhises majandusmudelis on kohalik protsess, mille olemuse määravad omavahel tugevalt seotud sisemised ja välised tegurid. Ilmne on, et välised tegurid, nagu majanduslikud, sotsiaalsed, aga ka keskkonna muutused, avaldavad maapiirkondadele kasvavat survet. Teise eeldusena olgu välja toodud asjaolu, et kohaliku kogukonna toimimisega seotud sisemise ja välise sotsiaalse kapitali tasakaalustatud kombinatsioon mõjutab maaelu arengut üldjuhul positiivselt. Kohaliku koostöö ja ühistegevuse allikana on sotsiaalse kapitali roll ülimalt vajalik.