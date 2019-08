September võiks mööduda alkoholita

Eesti inimeste alkoholitarvitamine on aastatega tunduvalt vähenenud, kuid see on siiski laialt levinud. Kuu aega ilma alkoholita aitab mõista, millist rolli alkohol elus täidab. Alkoholivaba periood ei ole millestki loobumine, vaid millegi väärtusliku saamine – aina enam teaduslikke tõendeid räägib sellest, et ei ole olemas tervisele ohutut alkoholikogust.