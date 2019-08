Viljandi trikirattarada saab valmis oodatust varem

Eestis uudsete trikiradade ehitamisele spetsialiseerunud ning ka Viljandi raja tehnilise teostuse ja ehituse taga seisva osaühingu Hevent Ehitus omaniku Henri Kalmu sõnul on lootust, et Eesti suurim pumptrack saab valmis paar nädalat enne 30. septembrit, mis seati esialgseks tähtajaks.

Raja asfalteerimist alustati esmaspäeval ning see lõpetatakse reedel. Nädala jooksul läheb rajale iga päev 30 tonni asfalti. Pärast seda on jäänud veel vaid mänguväljaku haljastus ehk muru kasvama panek.

Pumptrack'i asfaldiga katmine on omaette käsitöö. Et kurvid, tõusud ja langused on väga tihedad, seal suuri masinaid appi võtta ei saa. "Rada asfalteerivad mehed, kes ka ise ekstreemspordiga tegelevad. Nii saavad kurvid ja lained piisavalt järsud või sujuvad, et nendel on mugav kiirust pumbata," ütles Kalm.