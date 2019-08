Auhindu jagades ütles president: «Igaüks saab oma koduümbrust kujundades anda panuse selleks, et kasvatada meie ümber loodusrikkust.» Kaevandi talu kahe hektari suurune iluaed maja ümber on loodusega kenasti kooskõlas: sealt tiigist püüti tänavu poolteisekilone linask ja ahvenaid ning aianurgas elavad siilid. Perenaine Anu Nurmsalu nentis siiski, et Eesti keskkond on viimase veerandsajandiga vaesemaks jäänud ning näiteks linde on varasemast märksa vähem, sest maal inimesi napib, laudad on tühjad ja putukatel pole toitu.