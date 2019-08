Kersti Kaljulaid: seisin 30 aastat tagasi Lillis

Täna 40 aastat tagasi avalikustati Balti apell, millele olid oma allkirja andnud 45 julget kolmelt maalt: neli eestlast, kuus lätlast ja 35 leedukat kolmest okupeeritud Balti riigist. Aastapäevad hiljem andsid «40 kirjale» oma allkirja meie kultuuritegelased, kes tundsid muret eesti keele ja kultuuri kestmise pärast. Mõni aeg hiljem kasvasid juba rahvaliikumised Eesti looduse ja muinsuste kaitsmiseks. Kuigi alguses kõlas meie hädakell veel väga vaikselt, toetas see oluliselt meie kõigi eneseusku ja hoidis elus vabaduse lootust. Hajutas tasahilju hirmu võõra võimu kurjuse ees. Sellest eneseusust kasvas kindel soov taastada oma vabadus ja see usk tõi meid, kolme Baltikumi rahvast, 30 aastat tagasi ühiselt Balti ketti. Peaaegu kaks miljonit inimest 675 ja poolel kilomeetril üheskoos selleks, et maailmas midagi muuta. Selleks, et maailma õiglasemaks ja vabamaks muuta.

MINA SEISIN 30 aastat tagasi koos oma sõpradega siinsamas Eesti ja Läti piiril Lillis. Kõik, kes Balti ketis seisid või sellele televisiooni või raadio kaudu kaasa elasid, mäletavad, et inimesed ketis olid rõõmsad ja sõbralikud. Meil ei olnud enam hirmu suure ja võimsa impeeriumi ees. Ning see oligi kõige tähtsam: me olime valmis ühiselt ja julgelt oma vabaduse eest seisma. Meil oli teadmine, et tõde on valest tugevam, ja see teadmine pühkis ära hirmu. Sest ärme unustame, et Balti keti korraldamine Eestimaa Rahvarinde, Latvijas Tautas fronte ja Leedu Sąjūdise poolt algas ajal, kui siin võimutsenud totalitaarne režiim oli veel küllalt tugev, et oma püsimise eest seista. Paljudes Ida-Euroopa riikides olid ikka võimul vanad kommunistlikud valitsused, kes püüdsid teha kõik, et oma režiimi igavesena hoida. Berliini müür veel püsis ja eraldas rahvaid vabast maailmast. Kuid kõikjal oli midagi murdumas ning see, mis igavesena paistis, hakkas murenema demokraatia ja vabaduse ees, inimeste julguse ees.