See kestab enam-vähem oktoobri lõpuni, kuid on ka fanatte, kes on pühendunult asja juures isegi rohkem kui kuus kuud aastast. Ilusate ilmadega seatakse sammud metsa, et korvid ja ämbrid seeni täis korjata. Ja enne muidugi metsast välja tulla ei tohi, kui vähemalt pool nõust täis on.