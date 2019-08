Juhtkiri. Kohalik missioon

Aastaid üheks Viljandimaa suurimaks tööandjaks olnud aktsiaselts Toom Tekstiil vahetas omanikku. Tehingu hinna jätavad asjaosalised enda teada, kuid arvestades seda, et mullu oli ettevõtte käive 13 miljonit eurot, võib see olla üks maakonna suuremaid müügitehinguid. 1995. aastast tegutseva ettevõtte haare on korralik, peamised turud on Saksamaal, Austrias ja Soomes ning samas Eestis ja Leedus. Maakonnale on eluliselt tähtsad kohalikud tublid ja tugevad ettevõtted ning Toom Tekstiil on ennast aastate vältel korduvalt tõestanud.