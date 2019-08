Paala järves võib jälle muretult ujuda

Augusti keskel tõmmati Paala järve rannas masti punane lipp, sest liiga suur bakterite sisaldus oli rikkunud sealse suplusvee. G4S Eesti kommunikatsioonijuhi Reimo Raja teatel tellis Viljandi linnavalitsus uued veeproovid ja need näitavad, et enterokoki tase on taas normi piires. See tähendab, et bakter enam suplejaid ei ohusta.