«Karud on tänavu kaerapõllul meie kandis palju kahju teinud,» rääkis põllumees Tõnis Riisk, kes sealsete jahimeeste hulka kuulub. «Mehed käisid põllul valvamas ja sealt nad mesikäpa tabasid.»

Riiski kinnitusel on karusid liikvel erakordselt palju, oma rohkem kui 20 jahimeheaasta jooksul ta midagi sellist ei mäleta. «Kevadel lõhkus üks karu mullika­aedu ja käis seal sees. Tuttav jahimees leidis sama aia tagant eile karu tehtud hunniku. Rajakaamerates on palju ülesvõtteid ning kõikjal on mesikäpa jälgi,» kõneles ta.