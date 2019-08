Eesti jätkab ajaloolisel turniiril võiduta

Kohtumisi peetakse 8. septembrini ning peale Ungari ka Türgis, Poolas ja Slovakkias. Kõrgetasemelises konkurentsis kuulub Eesti C-alagruppi koos Ungari, Horvaatia, Rumeenia, Hollandi ja Aserbaidžaaniga. Ajalooline on see turniir selles mõttes, et kunagi varem pole ükski Eesti pallimängunaiskond olümpiaalal Euroopa meistrivõistlustel finaalturniirile pääsenud.

Eesti võrkpallinaiskonna debüüt neil võistlustel algas ungarlannadelt 0:3 (15:25, 17:25, 15:25) lüüasaamisega. Peatreener Andrei Ojametsa hinnangul oli naiskonna põhiline murekoht servi vastuvõtt. "Seda oli karta, et kui me vastuvõtul ei saa hakkama, siis tekivad meil suured probleemid," võib lugeda alaliidu kodulehelt. "Kolmandas geimis oli juba veidi paanika, pea ei pidanud vastu ja unustasime kõik kokkulepitud asjad ning tegime liiga palju lihtsaid vigu. Selge see, et me pole kunagi sellisel võistlusel osalenud, ja see pinge osutus meie jaoks liiga suureks. Kuigi kõik olid tahtmist täis."