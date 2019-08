Täna on akadeemias keele auks kultuuriõhtu

Mittetulundusühingu Seiklejate Vennaskond veetav projekt "Tagasi juurte juurde – Back to our Roots" on toonud kaheks nädalaks Eestisse 20 väliseesti noort, kes üheskoos 10 kohalikuga tutvuvad töötamis- ja õppimisvõimalustega Tallinnas, Viljandis ja Tartus, külastades Eesti edukaid ettevõtteid ja ülikoole. Samuti tutvutakse põhjalikumalt eri rahvaste kultuuripärandi, looduse ja keelega.