Riigi ilmateenistuse prognoosi põhjal on tänane ilm vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Õhutemperatuur on 20–25 kraadi.

Homme päeval on kõrgrõhkkond Läti kohal ja selle vahetus läheduses püsib kuiv ilm. Tuul vaibub ja on muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 10–15, rannikul kuni 17, päeval tõuseb laialdaselt 22–26 kraadini, meretuulega rannikul jääb 20 kraadi ümbrusse.