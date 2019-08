Kevadel Tartu ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtluse ja projektijuhtimise eriala lõpetanud Viktor Tund ütles, et matka idee oli tekkinud tudengite suvemängudel. Sõbrad leppisid kokku, et teevad sellise katsumuse läbi, kuid graafikut ei saadud klappima ja nii asus Tund üksinda teele. «Nüüd lubas ilmateade kaks päeva ilusat päikeselist ilma ja otsustasin, et tuleb see üksi ära teha. Teistega ehk kunagi mujal ja muul ajal.»