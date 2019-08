Ööklubi ja söögikoht pöörasid burgerimüügi pärast tülli

Kui Cheers on viljandlastele juba vana tuttav, ehkki tegutses varem teise omaniku käe all, siis seni Tartus ja Tallinnas söögikohti pidanud Sheriff Saloon hakkas sama maja, Lossi tänav 15 hoovis tööle juuni keskel. Vaid kaks kuud hiljem, 10. augustil burgerikiosk enam väravaid ei avanud, sest päev varem oli Cheersi omanik Ahto Kalda sellele koha üles öelnud.

Samas tõi Kalda juba 16. augustil hoovi oma haagise, kust hakati peolistele burgereid müüma. See ajas harja punaseks Sheriff Salooni omanikul Jüri Harutšil. Nii avaldaski ta eelmisel nädalal firma ühismeedialehel Cheersi süüdistava postituse. Eelkõige heidab Harutši Kaldale ette, et too meelitas tuntud söögikoha oma ööklubi hoovi katsetamiseks, kui edukalt seal burgeriäri ajada saab, ning nähes asjal perspektiivi, võttis tulusa otsa endale.