Kalmetul on Kiusamisvaba kooli ehk KiVa programmi rakendatud juba kuus aastat, 2013. aasta sügisest.

«Muidugi on meil hea meel, et meid on märgatud,» ütles Kalmetu põhikooli KiVa tiimi juht ja klassiõpetaja Hestia Mirka.