Nädala maja. Üheksa ametit, kümnes ...

Niinimetatud ametite maja Vabaduse plats 6 on vist küll kõige multifunktsionaalsem hoone Viljandis. Ehitatud omal ajal muu hulgas selleks, et kommunistliku partei kohalikud ninad saaksid tribüünilt rahvahulkadele lehvitada, on ta iseseisva Eesti ajal teeninud riigimaja ja ärihoonena ning pakkunud peavarju turismiinfopunktile. Viimastel aastatel on ta olnud ka kooliks ja lasteaiaks. See ülesanne ähvardab aga jääda viimaseks, sest linnavalitsuse plaani järgi peaks ametite maja tuleval aastal keskväljaku uuendamise käigus maa pealt kaduma.