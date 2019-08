Mina näen asja siiski teisiti. Keskiga tähendab ennekõike seda, et oled potentsiaalselt oma elukaarega poole peale jõudnud. Kehal ja mõistusel on veider oskus seda hingele meelde tuletada. Ennekõike lihtsalt selleks, et teaksime vajalikke kohendusi teha, oma radareid pisut üle häälestada, teha midagi, et see pool oleks tõepoolest ikka alles pool. Võtta vastu otsuseid, mis seljataha jäänud aastate ja kupli alla kogunenud kogemuste toel kingiksid lootuse, et ka edasi on kõik hästi. Või veel paremini. Et elu esimeses pooles vormitud arusaam õnnest saaks lõplikult realiseeritud.