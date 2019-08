Aasta parima metsamajandaja tiitli nimel võistleb kaks viljandimaalast

Erametsaliidu tegevjuht Andres Talijärv lausus, et 26. metsamajandaja konkursil osaleb rekordarv kandidaate. "Parima metsamajandaja tiitlile kandideerib 13 metsaomanikku, kes esindavad väga head läbilõiget meie erametsade ja nende omanike mitmekesisusest. Praegu, kui metsanduse ümber on palju arutelusid ja erinevaid arvamisi, on kõigile vaja selliseid häid näiteid metsaomanikest, kes majandavad oma metsi jätkusuutlikult ja metsanduse häid tavasid järgides," ütles ta.