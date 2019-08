Viljandi valla noorimad kodanikud said kokku lusikapeol

Vallavanem Alar Karu ütles, et lapse sünd toob kaasa rõõmu aastateks. Ta soovis vanematele meelekindlust, sest kõik see muudab ka kodu senist korraldust.

"Soovin, et neist lastest kasvaksid isamaaliselt mõtlevad kodanikud, sest neist sõltub valla ja kogu Eesti tulevik," kõneles Karu. "Armastage oma lapsi ja jõudu selleks."

Eestis on juba üle kümne aasta traditsioon, mille kohaselt riik kingib igale vastsündinud lapsele raamatu. Praegu on Eesti lastekirjanduse keskus ja kultuuriministeerium kinkimiseks valinud luule- ja jutukogu "Pisike puu". Vana-Võidu raamatukogu juhataja Erika Lond ütles, et sel moel väärtustatakse Eesti lastekirjandust ja tekitatakse lastes armastust lugemise vastu.