Pärast poole aasta pikkust planeerimist ja ehitamist on ametite maja kabinettidest saanud rühmatoad, mis ei erine pealtnäha kuigivõrd harjumuspärastest lasteaiaruumidest. «Iluravi on veel teha, aga kõik, mis on vaja, see on olemas,» ütles Krõllipesa direktor Margit Suurmets.