Septembris muutub bussiliinide graafik

Bussil nr 28, mis väljub Viljandist kell 17.15 Orika kaudu, on muudetud Ramsi tee ja Rahetsema peatuse järjekord õigeks. Päri kaudu on muudetud Rahetsema tee peatus Rahetsema peatuseks ja sõitjate ettepanekul muutub Viljandist kell 21.35 väljuva bussi teekonna läbimise kiirus.

Buss nr 37 hakkab Viljandist kella 16.20 asemel väljuma 15 minutit hiljem, kell 16.35, et oodata ära Pärnust saabuv kaugliinibuss. See võimaldab Pärnust tulijatel istuda ümber Suure-Jaani, Võhma või Põltsamaa suunas viivale bussile. Suure-Jaanist kell 6.15 väljuv buss hakkab Võhmast väljuma 5 minutit varem, kell 6.40, et võimaldada sõitjail Jaama peatuses istuda väljuvale rongile. Hilisemaks on muudetud Põltsamaalt väljuva bussi aega kell 8.05 ja 18.55. Muudetud on teekonna läbimise kiirust.