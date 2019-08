Sunly on Eesti investor, kes panustab rohetehnoloogia riistvara innovatsiooniga tegelevatesse kohalikesse idufirmadesse ning aitab alustavaid ettevõtteid ka oma teadmiste ja kogemustega. «Seega saab SolarStone meie abiga loodetavasti nii raha kui ka oskusi, kuidas oma tootest Viljandimaa ja kogu Eesti rahvusvaheline edulugu kujundada,» ütles osaühingu juhataja ja asutaja Priit Lepasepp. «SolarStone’i katusekivi ja päikesepaneeli ühendatud toode on kahtlemata innovatsioon. Usume, et energia tootmine peab üha enam sulanduma inimeste igapäevaelu ja hoonetega ning SolarStone on selle trendi ära tabanud.»