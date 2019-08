Passi võib taotleda nüüd ka iseteenindusest

Täiskasvanud Eesti Vabariigi kodanik saab politsei- ja piirivalveameti iseteeninduse kaudu taotleda korduvat dokumenti, kui talle on varem välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart. Alaealisele lapsele saab esmast või korduvat dokumenti taotleda juhul, kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele tema vanematest on välja antud Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

"Iseteenindus kõige kiirem ja mugavam viis dokumenditaotluse esitamiseks," rääkis identiteedi ja staatuste büroo valdkonna koordineerija Marit Abram. "Enamik andmevälju on inimese eest juba automaatselt täidetud, see muudab taotlemise lihtsaks ja säästab inimese aega.

Lisaks passi taotlemise võimalusele on tehtud veel mõned muudatused, millest taotlejad on seni puudust tundnud, näiteks saab pärast uuendusi tasuda riigilõivu krediitkaardiga ning taotleda dokumendi väljastamiseks aukonsuli juurde.

"Et paljud inimesed soovivad taotleda ID-kaarti ja passi koos ning ühiselt on see soodsam, leiti seni taotluse esitamiseks muu alternatiiv – seda mindi esitama kas teenindusse või esitati see posti või e-posti teel. Loodame, et inimesed avastavad enda jaoks kasutajasõbraliku iseteeninduskeskkonna," ütles Abram.

Iseteenindusse saab siseneda mugavalt politsei- ja piirivalveameti veebilehe kaudu aadressil www.politsei.ee otselingiga etaotlus.politsei.ee. Keskkonda saab sisse logida lisaks ID-kaardile mobiil-ID-ga või pangalinkide kaudu ehk dokumenti saab taotleda ka juhul, kui varem välja antud ID-kaart on juba kehtivuse kaotanud.