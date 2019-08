Viljandi järvest püüti 866-grammine ahven

Kella üheksaks hommikul oli end võistlusele registreerinud 74 osalejat. Esimesena, peaaegu kell kümme tuli oma saaki kaaluma Danek Hünerson, kelle püütud ahven kaalus 282 grammi. Võistluse reeglid nägid ette, et kõik kaalutud ahvenad tuli pärast vette tagasi lasta. Kui pärast kaalumist polnud kala elus ega hakanud vees ujuma, ei läinud tulemus arvesse. Igor Nael ütles, et ahvenal peab laskma suureks kasvada. „Kilone kala on ikka vanem kui kümme aastat. Ilus on püüda, veel ilusam on tagasi lasta. Kui süüa tahad, lähed ostad turu pealt.“ Nael lisas, et suuremat kala on pigem mõnusam püüda ning söömiseks pole tal enam head maitset.