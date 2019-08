Mille eest seisti Balti ketis?

MINA EI MÄLETA sellest ajast hirmu, aga kindlasti oli vahepeal õhus ärevust. Ei saa kuidagi nõustuda Helme väitega, et inimestel polnud siis enam põhjust midagi karta. 1989. aastal peksti Thbilisis meeleavaldajaid sapöörilabidatega. 1991. aasta jaanuaris leidis aset Vilniuse veresaun. Sellised sündmused kummitasid kõigil alati kuklas. Keegi ei teadnud, kuidas kogu see asi lõppeda võib. Kui intrid piirasid 1990. aastal Toompead, oli Eestigi lähedal vägivaldsete kokkupõrgete puhkemisele. Rääkimata augustiputšist. Asjad võinuks võtta siis hoopis verisema pöörde, aga õnneks nii ei läinud.

Kui kõik olnuks nii suured isemõtlejad ja dissidendid nagu Mart Helme, püsiks Nõukogude Liit võib-olla seniajani. Lihtsalt veidi muutunud kujul, umbes nagu Hiina riigikapitalistlik punaimpeerium. Seal ei ole poliitiline režiim liberaliseerunud, sest teisitimõtlejad ei ole suutnud kunagi saavutada kriitilist massi. Avalik opositsioon on endiselt marginaalne ja maha surutud. Väga hea, et suurem osa meie rahvast ikkagi vooluga kaasa läks.

MINU MEELEST võis toona iga lapski aru saada – isegi kui ta ei osanud seda veel kuigi hästi sõnades väljendada –, mille nimel see kõik toimus. Selle nimel, et me saaksime elada vaba inimesena vabal maal, õigusriigis, kus kehtivad isikuvabadused ja kodanikuõigused, valitsevad sõnavabadus ja võimude lahusus ning kus igaühel on õigus ise enda saatust juhtida. Maailmas on üldiselt kombeks nimetada sellist riigikorraldust liberaalseks demokraatiaks.