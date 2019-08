Juhtkiri. Ketist oma riigini

Enam kui veerand sajandit on muidugi pikk aeg. 1991. aastal sündinud lastel on endal lapsed ning maailm on selle ajaga tohutult muutunud. Paljusid ameteid, mida tänapäeval peetakse, polnud toona olemas. Oli aeg, mil külaskäik üle lahe Helsingisse oli midagi sama kättesaamatut kui kosmosesse lendamine. Teksapükste eest tuli välja käia pool kuupalka. Autoostuluba jagati vähestele. Tutvust tuli pidada kallimaks kui kullakoormaid, ülemaks kui hõbevara. Asjad, mida on nostalgilises mõttes vahva meenutada, ei olnudki nii väga toredad, kui nende sees pidi elama hommikust õhtuni ja aastast aastasse.