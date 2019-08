Mulgi vallas põles viljakuivati

Ka esmaspäeva õhtul kell 23.50 said päästjad väljakutse, et kontrollida kuivatis liiga kuumaks läinud vilja. Kui omanikud kohale jõudsid, oli olukord juba kontrolli alla saadud.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Tambet Vodi ütles, et viljakoristushooaja tõttu saab päästeamet palju väljakutseid, sest seadmeid kasutatakse kogu aeg intensiivselt. "Seetõttu neid õnnetusi juhtubki, eks see ole nagu kevaditi kulupõlengutega."

Vodi selgitas, et viljakuivatites võib ohtlik olukord tekkida kahel juhul. Tihedalt kokku pandnud märg vili võib kergesti põlema süttida. Teiseks võimaluseks on see, et kuna seadmes hoitakse vilja kuivatamiseks suurt kuumust, võib puhastamata viljakuivatis tolm kergesti süttida.