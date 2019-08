Sel nädalal saab Vabaduse platsil verd annetada

Doonoritelgid.ee kodulehel märgitud doonorite nõuetes on kirjas, et verd loovutama oodatakse 16–60-aastasi Eesti Vabariigi kodanikke või elamisloa alusel siin vähemalt aasta elanud inimesi, kes on terved, puhanud, söönud ning kelle kehakaal on üle 50 kilogrammi. Lisaks on välja toodud, et ajutiselt verd loovutama ei sobi inimesed, kes põevad mõnd haigust, tarvitavad ravimeid (välja arvatud vitamiinid, toidulisandid ja rasestumisvastased vahendid), on tarvitanud loovutuse või sellele eelnenud päeval alkoholi või reisinud eksootilistes riikides, kus esineb malaariat või muid Eestis harva esinevaid nakkusi. Samuti need kodanikud, kellele või kelle partnerile on tehtud viimase nelja kuu jooksul vereülekandeid, kes on läbinud nõelravi või on lasknud teha tätoveeringuid või naha augustamisi.