GALERII. "Urissaare Kantril" hüpatakse üle heinapallide ja juuakse piima

Laupäeva õhtupoolikul ütles Urissaare rantšo peremees ja ürituse korraldaja Priit Oks, et on tänavuse festivaliga igati rahul. Tema hinnagul oli reedel kohale tulnud umbes 800 inimest ning laupäeval umbes kuni 1300. "Minu meelest läheb väga toredasti, kõik esinejad on kohale jõudnud ja kõik, kes soovinud tulla, on kohale jõudnud. Tegevust on inimestel küllaga"