Viljandis vaadeldakse täna nahkhiiri

Eestimaa Looduse Fondi talgute kodulehel on kirjas, et nahkhiiri vaadeldakse ja kuulatakse detektoritega ning täna avaneb haruldane võimalus nende ultraheli kuulda.

Eesti nahkhiired kuuluvad käsitiivaliste seltsi nahkhiirlaste sugukonda. Käsitiivalisi on maailmas teada üle 1300 liigi, mida on ligikaudu viiendik kõikidest imetajaliikidest. Eestist on seni leitud 14 liiki nahkhiiri, kellest 12 on looduskaitse all ja kaks kõige hiljem registreeritud liiki kaitse alla võtmisel.