Herr Arturi kohvik kutsub üles head tegema

Herr Arturi teenindaja Ethel Lubja ütles, et sarnast kogumistaktsioon on kohvik teinud juba mitu aastat. "Üritame kutsuda kolm peret, siis on kohvik täis, vahel oleme teinud neile ka pika laua," selgitas ta.

Lubja ütles, et vahepeal on kohvik ka ise raha juurde pannud, et pered sööma kutsuda. Tema sõnul on praeguseks annetusi kogunenud umbes 160 eurot ning selle summaga saab plaanitud üritus tehtud. „Ega me seda potti tühjaks ei tee kunagi, vaid jätame sinna väikse seemne, kümnekas peab alati olema.“

Lubja sõnul on inimesed kogumisaktsiooniga kaasa tulnud üsna hästi. "Inimesed hakkavad vist seda teemat rohkem usaldama, varem kardeti annetamist rohkem, arvati, et see raha kaob kuskile."

Samuti on võimalik annetusi teha Suure-Jaani kohvikus Arturi Juures.