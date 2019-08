Nimelt on abilinnapea Kalvi Märtini sõnul linnavalitsusele suuliselt öeldud, et Tallinna tänav 8 maja hoonestusõigus läheb senise rentniku kätte. Seda on Märtini juttu mööda kinnitanud nii hoone peremees Aleksander Laane kui Tallinna tänav 8 ainsaks rentnikuks jäänud Pappa Pizza pidaja, ettevõtja Silver Särev.