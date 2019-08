Mets kui «Sõrmuste isanda» võttepaik

Alustan ligikaudu 40-kilomeetrist teekonda Eesti-Läti piiri äärde varahommikul. Ühest küljest seepärast, et pärast puhkust taas äratuskellaga sõbraks saada, teisalt on loodusega koos virgumine elamus, mis on väärt enam kui kang kulda.

Autonina Karksi-Nuia poole pööranud, imetlen küpset ilu enda ümber. Käes on just see aeg, kui päikesel on veel jaksu soojendada, kuid ukse taga on kosta sügise jalgade klobinat. Ent enne, kui sügis koputuseks käe tõstab, hingab ta veel korra sügavalt sisse ning laseb teeliste hingedesse kuldkollase läikega magusa nukruse valguda.