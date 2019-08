Eesti Rahva Muuseum kutsub üles jäädvustama kihelkondade elu

Eesti Rahva Muuseumi (ERM) kodulehel on kirjas, et juba kümme aastat paistavad suurematel Eesti maanteedel liiklejatele silma pruunid kihelkonnasildid. Esimesed tähised avas ERM-i 100. sünnipäeval 14. aprillil 2009 president Toomas Hendrik Ilves Tartu–Räpina–Võru maanteel Luunja sillal Tartu-Maarja ja Võnnu kihelkonna piiril. Nüüd, 10 aastat hiljem jõudis kihelkonnapiiride tähistamine Eesti maanteedel lõpule. Kokku paigaldati 1230 silti, mis märgivad 107 kihelkonna piire.

Kodulehel on välja toodud, et fotokonkursile „Minu kihelkond“ on oodatud fotod aastatest 2018–2020, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal nii pidu- kui ka argipäeval, nii suvel kui ka talvel, kajastades kihelkonna iseärasusi.