Linnavalitsus ootab ettepanekuid Viljandi kaunistajate tunnustamiseks

Viljandi linnavalitsus ootab võistlusele "Kaunis Viljandi" ettepanekuid, et tunnustada linlasi, kes on linna üldilme kaunimaks muutnud, kaunistades seda püsilillede ja ilupõõsastega või ehtides muude kujunduslike elementidega elamute, asutuste ja ettevõtete territooriume. Ettepanekuid saab teha ka nende kohta, kes on olnud eeskujuks territooriumide üldise heakorra hoidmisel.