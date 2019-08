Noored ettevõtjad saavad toetust taotleda

PRIA edastab oma pressiteates, et neljas taotlusvoor kestab 28. augustist 4. septembrini ning taotluste eeltäitmine on e-PRIAs 21.–27. augustini.

Kogu meetme eelarve on 22,1 miljonit eurot. Tänavuseks taotlusvooruks, mis on järjekorras neljas, on kavandatud 5 miljonit eurot ja meetme rahastajad on Euroopa Maaelu Arengu Põlumajandusfond ja Eesti riik. Otsused laekuvate taotluste kohta kinnitab PRIA 27. novembriks.